Рупор кремлевской пропаганды: Музей “Вологодская ссылка”

Музей "Вологодская ссылка"

Музей Вологодской ссылки им. ссыльного Джугашвили оказался маленьким, но вполне уютным. Сам будущий вождь народов снимал в нем угол за печкой на 2 этаже площадью 3.9 кв.м., куда помещалась железная кровать и маленький столик с керосиновой лампой. Правда, прожил тут всего лишь полтора месяца, а потом сменил ещё два угла по Вологде, прежде чем в третий раз нелегально сбежать в столицу Империи.

https://t.me/periskop_pacific/6062 – цинк

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Источник: Colonel Cassad

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