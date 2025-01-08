 

Рупор кремлевской пропаганды: Музей “Вологодская ссылка”

08.01.2025, 21:35, Разное
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Музей "Вологодская ссылка"

Музей Вологодской ссылки им. ссыльного Джугашвили оказался маленьким, но вполне уютным. Сам будущий вождь народов снимал в нем угол за печкой на 2 этаже площадью 3.9 кв.м., куда помещалась железная кровать и маленький столик с керосиновой лампой. Правда, прожил тут всего лишь полтора месяца, а потом сменил ещё два угла по Вологде, прежде чем в третий раз нелегально сбежать в столицу Империи.

https://t.me/periskop_pacific/6062 – цинк

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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