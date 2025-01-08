Авиаудар армии РФ по Запорожью, не менее 13 погибших

В среду, 8 января, армия РФ нанесла авиаудар по промышленному объекту в Запорожье. Глава областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что известно о 13 погибших и 18 раненых.

По данным украинских властей, были сброшено две управляемые авиабомбы, зафиксировано попадание по жилым домам.

9 января в Запорожье объявлен днем траура, пишет агентство “Интерфакс-Украина”.