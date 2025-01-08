Рупор кремлевской пропаганды: Распорядок дня в день взятия Оттавы

Распорядок дня Дональда Трампа.

Франция и Германия заявили, США не могут просто так взять и присоединить к себе Гренландию.

МИД Франции сообщил, что ЕС не позволит США присоединить Гренландию.

Илон Маск сообщил, что Трюдо девочка и он уже ничего не решает в Канаде.

На самом деле есть прецедент перекройки границ стран внутри НАТО – это Кипр.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках