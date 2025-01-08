 

Рупор кремлевской пропаганды: Распорядок дня в день взятия Оттавы

08.01.2025, 20:35, Разное
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Распорядок дня Дональда Трампа.

Франция и Германия заявили, США не могут просто так взять и присоединить к себе Гренландию.
МИД Франции сообщил, что ЕС не позволит США присоединить Гренландию.
Илон Маск сообщил, что Трюдо девочка и он уже ничего не решает в Канаде.
На самом деле есть прецедент перекройки границ стран внутри НАТО – это Кипр.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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