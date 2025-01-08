«Справедливая Россия» предлагает снять с помощников городских депутатов «иммунитет» от остановки инспекторами ГАИ

После резонансного ДТП в Туле, где помощник городского депутата врезался в автобусную остановку на автомобиле Lexus и затем пошёл спать, партия «Справедливая Россия» пообещала «положить конец беспределу» и внести в Госдуму закон, который лишит помощников городских депутатов «дорожной неподсудности».

Согласно действующему законодательству, помощники депутатов городских советов имеют право отказаться от предложенного инспектором ГАИ медосвидетельствования без дальнейших последствий, а также могут не подчиняться требованиям инспекторов, если это не создаёт угрозу для общественной безопасности.

«Не жирновато ли для помощников? Ещё и городских депутатов, которые – вы извините – плюнуть и растереть… Возомнили себя шишками, а ведь здесь даже не про Заксобрание речь. За что им такие льготы? Мы настроены решительно – восстановим справедливость, уравняем их в правах и обязанностях с обычными людьми», – заявил депутат Госдумы Валерий Бурмистров.

Парламентарий добавил, что его партия намерена также запретить принимать на такие должности сторонних лиц за взятки. Пакет соответствующих законов будет разрабатываться весной, а летом его внесут на голосование.

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