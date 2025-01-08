 

Atari разработала портативную игровую консоль с трекболом и цифровой клавиатурой

08.01.2025, 18:05, Разное
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Легенды американской гейм-индустрии компании Atari и My Arcade объединили свои усилия в разработке, пожалуй, одной из самых необычных игровых систем — GameStation Go, которую они собираются представить на выставке CES 2025. В своем рекламном ролике Atari называет свое детище не иначе, как «Икону в новом обличье».

По всей видимости, новинка является переработанной версией Gamestation Portable, выпущенной год назад с расположенным слева привычным D-pad, дополненным трекболом внизу и аналоговым джойстиком вверху.

С правой стороны в привычном порядке расположены кнопки A, B, X, Y и цифровая клавиатура под ними. Передняя панель дополнена кнопками «Start», «Select» и «Settings», а вдоль верхнего края устройства находятся кнопки R1, R2, L1 и L2 по соседству со слотом для карты microSD, выключателем питания, кнопкой «Home», регулятором громкости, портом HDMI, разъемом питания USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников.

Большинство органов управления оснащено подсветкой, а порты USB-C, по всей видимости, поддерживают подключение проводных контроллеров.

Видимо, ради сохранения интриги относительно новинки до открытия CES 2025 сведения о комплектации и цене компания не публикует. Однако эксперты прогнозируют, что цена может оказаться в районе $150 — как у Gamestation Portable.

Источник &#8212 Techspot


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