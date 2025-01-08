Мнение «аналитика»: О глобальной перемене… Цукерберг — всё?

Ещё недавно его положение казалось прочным, а #власть — незыблемой. Подхалимы даже утверждали, что она больше, чем у любого государства, ибо глобальна и безгранична. А более трёх миллиардов адептов, согласно статистике, это сила, с которой нельзя не считаться. То есть, можно гнуть свою линию…

И где это всё теперь?

Миллиардер Марк Цукерберг, основатель и глава… запрещённой в России компании Meta, которая владеет заблокированными в России Facebook’ом и Instagram’ом, анонсировал глобальные перемены в политике обеих соцсетей. По его заявлению, они избавятся от фактчекеров, «значительно сократят цензуру» и увеличат количество рекомендуемого политического контента.

«Правительства и традиционные СМИ все больше и больше настаивают на цензуре. Многое из этого явно политическое…, — сказал Марк Цукерберг. — Я хочу заверить, что мы относимся к этому ответственно».

Он подчеркнул, что компания «построила множество сложных систем для модерации контента», но их главная проблема — даже не ошибки, а предвзятость. Инструменты контроля за проверкой фактов в социальных сетях «были слишком политически предвзяты и разрушили больше доверия, чем создали», покаянно отметил Марк Цукерберг. И признал, что «сейчас мы достигли точки, когда ошибок и цензуры становится слишком много».

Почему именно сейчас? Да потому, что для него внезапно последние президентские выборы в #США стали «культурным переломным моментом», который говорит о приоритетах свободы слова и выражения мнений. А раньше, стало быть, таких приоритетов не было? И когда Марк Цукерберг в начале 2021 года блокировал аккаунты тогда ещё президента США Дональда Трампа, прогибаясь перед новой, «демократически избранной мёртвыми душами» Вашингтонской администрацией, на свободу слова ему можно было плевать смело?

А теперь, когда злопамятный и мстительный Дональд #Трамп триумфально возвращается в Белый дом, можно и о «приоритетах» вспомнить? И о Первой поправке, свободу слова гарантирующей?

Тьфу! Флюгер…

Вообще, никто в XXI веке не сделал больше для выхолащивания самих принципов свободы, демократии и законности, чем нынешние оборзевшие от иллюзий власти американские и европейские «демократы». Особенно — американские.

Ну и чисто по-человечески любопытно, когда же начнётся вот это: «Господин Президент, произошла чудовищная ошибка»?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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