Рупор кремлевской пропаганды: Зачистка хутора Бердин. 06.01.2025

Зачистка хутора Бердин. 06.01.2025

Кадры зачистки хутора Бердин после провалившейся попытки наступления ВСУ на Большое Солдатское 05.01.2025. Зачистка уцелевшей пехоты ВСУ и членов экипажей танков и ББМ проходила 6 января. Работали бойцы БТГр "Каштан" СпН "Ахмат", а также бойцы Шторм-26.

Каналы бойцов https://t.me/KachtanGroup и https://t.me/schtorm26

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Источник: Colonel Cassad

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