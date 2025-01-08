Рупор кремлевской пропаганды: Зачистка хутора Бердин. 06.01.2025
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Зачистка хутора Бердин. 06.01.2025
Кадры зачистки хутора Бердин после провалившейся попытки наступления ВСУ на Большое Солдатское 05.01.2025. Зачистка уцелевшей пехоты ВСУ и членов экипажей танков и ББМ проходила 6 января. Работали бойцы БТГр "Каштан" СпН "Ахмат", а также бойцы Шторм-26.
Каналы бойцов https://t.me/KachtanGroup и https://t.me/schtorm26
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Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
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