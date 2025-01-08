 

Рупор кремлевской пропаганды: Зачистка хутора Бердин. 06.01.2025

08.01.2025, 12:35, Разное
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Зачистка хутора Бердин. 06.01.2025

Кадры зачистки хутора Бердин после провалившейся попытки наступления ВСУ на Большое Солдатское 05.01.2025. Зачистка уцелевшей пехоты ВСУ и членов экипажей танков и ББМ проходила 6 января. Работали бойцы БТГр "Каштан" СпН "Ахмат", а также бойцы Шторм-26.

Каналы  бойцов https://t.me/KachtanGroup и https://t.me/schtorm26

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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