Мнение: Почему Туполев и Лангемак — преступники, а Ленин и Сталин — герои?

Матёрый революционер и именитый большевик Фёдор Раскольников, соратник Молотова, один из самых деятельных гонителей Булкакова, закономерно оказался в итоге врагом народа и невозвращенцем. А вот цитата из его открытого письма Сталину (ссылка):

…Вы истребляете талантливых русских учёных.

Где лучший конструктор советских аэропланов, Туполев? Вы не пощадили даже его. Вы арестовали Туполева, Сталин!

Нет области, нет уголка, где можно было бы спокойно заниматься любимым делом. Директор театра, замечательный режиссёр, выдающийся деятель искусства Всеволод Мейерхольд не занимался политикой. Но вы арестовали и Мейерхольда, Сталин…

И в самом деле. Как известно, авиаконструктор Туполев был французским шпионом, передавал Франции секретные сведения и вовсю вредил советской авиационной промышленности. Сомневаться в этом нельзя, так как Туполев был на допросах изобличён своими соучастниками: невозможно представить, чтобы 22 человека стали врать, обвиняя невиновного.

Дали Туполеву 15 лет, но отсидел он только 3,5 года, так как в июне 1941 началась Война, и мудрый Сталин решил врага народа освободить. В связи с этим у меня возникает два вопроса.

Вопрос первый. Как-то так получается, что советский космос и советская авиация прямо-таки кишат предателями Родины, заговорщиками и вредителями. Туполев, Королёв, Глушко, Калинин, Лангемак… это только те, которые сразу приходят на ум. Калинина и Лангемака, кстати, Сталин расстрелял.

Так вот, может быть, советские космос и авиация развивались бы лучше, если бы во главе государства стоял не кровожадный вождь, а государь-император или законно избранный демократический президент, если бы учёных и инженеров никто не расстреливал, никто не отправлял в голодные лагеря? Ну, у США ведь как-то получилось — причём зачастую с участием тех самых русских инженеров, которые, останься они после 1917 года в России, имели бы все шансы повторить печальную судьбу советских конструкторов.

Вопрос второй. В приговоре Туполеву указано, что он «возглавлял вредительскую антисоветскую организацию… и как сам лично, так и через соучастников проводил диверсионную вредительскую работу, направленную на ослабление обороноспособности Советского Союза».

Мне не вполне понятно, чем это принципиально отличается от действий Ленина и Сталина, которые как минимум до 1917 года возглавляли вредительскую антироссийскую организацию, и как сами лично, так и через соучастников, проводили диверсионную вредительскую работу, направленную на ослабление обороноспособности Российской Империи. Которые устраивали стачки и саботаж в тылу воюющей против японцев и немцев России, а также вели успешную разлагающую работу в русской армии, агитируя солдат на дезертирство и бунт.

Почему Туполев и Лангемак — преступники, заслуживающие самого сурового наказания, а Ленин и Сталин, которые делали ровно то же самое — герои?