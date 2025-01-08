Рупор кремлевской пропаганды: Время специальных военных операций

Время специальных военных операций

1. Почему Трамп угрожает захватить Гренландию у Дании, Панамский канал у Панамы и Канаду просто присоединить?

2. Почему Алиев угрожает ликвидировать "армянский фашизм" вместе с Арменией и прорубить так или иначе коридор в Нахичевань?

3. Почему Эрдоган угрожает провести свою собственную СВО ("Специальная Ваххабитская Операция") в Сирии против курдов?

4. Почему Израиль примитивно захватывает бесхозные сирийские территории в юго-западной Сирии и в режиме онлайн продолжает геноцид в Секторе Газа?

5. Почему ОАЭ фактически аннексирует Йеменский остров Сокотра и проводит политику направленную на расчленение Йемена?

Потому что международное право умерло и сейчас границы стран обеспечиваются только и исключительно силой. Поэтому сильные будут брать у слабых то, что смогут взять. ООН в целом и СБ ООН в частности, как и подавляющая часть международных институций недееспособны либо полностью, либо частично. К этому привели процессы расчленения Югославии и Косовский прецедент, которые приоткрыли ящик Пандоры, сейчас открытый нараспашку после активного внедрения в актуальную политику так называемого "порядка основанного на правилах".

Это ускорило нарастание понимания, что общеупотребимых и обязательных для всех правил как таковых просто не существует. А раз правил нет, то отношения между странами все больше определяются способностью брать "чужое" и способностью удерживать "свое". Это закономерный финал поздневашингтонского миропорядка и "ответственного американского лидерства".

Поэтому в ближайшие годы привычный нам мир с точки зрения территориальных границ и сфер влияния будет меняться. СВО на Украине, это один важных процессов изменения мироустройства, но он не единственный.

Прекрасный новый мир, где отношения между странами и народами будут снова (хотя бы частично) определяться нормами международного права, наступит лишь после грядущей серии войн и локальных конфликтов, которые будут сопровождаться изменениями границ государств. По итогам этих болезненных процессов и будет сформирован новый миропорядок, где новые договоренности застолбят те изменения, которые мы будем наблюдать. Старый неолиберальный глобализм потерпел крах, а сам капитализм в стадии империализма, ничего иного кроме серии войн и передала рынков и сфер влияния предложить человечеству не может.

Задача РФ в этих процессах – выжить и преуспеть, в том числе и территориально, чему в первую очередь должно способствовать достижение целей СВО, что определит место России в прекрасном новом многополярном мире.

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Источник: Colonel Cassad

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