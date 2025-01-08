«Гражданка Ларина писала письма по-французски»: депутат призвал исключить роман «Евгений Онегин» из школьной программы

Депутат Государственной думы Олег Евсейчев в эфире «Первого канала» призвал провести «тотальную ревизию школьной программы» и исключить из списка обязательной программы по русской литературе «все русофобские и унижающие достоинство граждан России произведения».

Начать народный избранник предложил с «Евгения Онегина» – проанализировав один из самых известных романов Пушкина, парламентарий пришёл к выводу, что Татьяна Ларина была «отъявленной русофобкой» и много лет работала на французскую разведку.

«Вдумайтесь, что поколения русских людей учат так называемое письмо Татьяны Онегину, а задумывались ли кто-то, отчего гражданка Ларина писала по-французски? Пушкин сам пишет, что она плохо владела русским, а значит, была русофобкой», – сказал депутат.

В ближайшее время парламентарий планирует опубликовать полный список «потенциально опасных книг», которые должны быть исключены из школьной программы. Кроме «Евгений Онегина» в него планируется включить «Войну и мир» Льва Толстого, «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского и 46 других произведений классиков русской литературы.

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