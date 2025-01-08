 

Жертвами землетрясения в Тибете стали около 130 человек

08.01.2025, 9:05, Новости дня
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По состоянию на 8 января, власти КНР сообщают о не менее 126 погибших и 188 травмированных в результате сильного землетрясения в Тибетском автономном районе.

Первоначальная магнитуда землетрясения – 6,8. В течение суток было зафиксировано 515 афтершоков магнитудой до 4,9.

Информация о жертвах уточняется.

Продолжаются поисково-спасательные работы.

Самым разрушительным за последние годы в Тибете было землетрясение, происшедшее в апреле 2010 года. Тогда погибли более 2000 человек, свыше 12000 получили ранения и травмы.


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