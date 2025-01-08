Шериф – “зеленый берет”, подорвавший Cybertruck около отеля Трампа, использовал при планировании ИИ

Мэттью Лайвелсбергер, подозреваемый в подрыве 1 января электромобиля-пикапа Tesla Cybertruck около принадлежащего Дональду Трампу отеля в Лас-Вегасе готовил преступление при помощи ChatGPT, сообщил шериф полиции Кевин Макмахилл.

По данным следствия, Лайвелсбергер при помощи ИИ пытался выяснить, какое количество взрывчатки ему потребуется и где он может приобрести фейерверки.

Представитель компании OpenAI, разработавшей ChatGPT, комментируя это заявление, отметил, что ее модели ИИ не предназначены для планирования преступлений и предостерегают от совершения противоправных действий. “Нас огорчил этот инцидент, мы привержены идее ответственного использования инструментов ИИ. Наши модели разработаны таким образом, чтобы не давать вредоносных инструкций и сводить к минимуму вредоносный контент. В данном случае ChatGPT ответил при помощи информации, которая уже была в свободном доступе в интернете, и предостерег от вредоносных и незаконных действий”, – цитирует NBC News заявление представителя OpenAI.

Как сообщалось ранее, Мэттью Лайвелсбергер, находившийся в Tesla Cybertruck, застрелился за мгновение до того, как сдетонировала взрывчатка, которой был набит автомобиль. В результате взрыва были ранены семь человек, при этом отель практически не пострадал. По версии следствия, “зеленый берет” Лайвелсбергер планировал более разрушительную атаку, но стальной корпус автомобиля принял на себя ударную волну.

37-летний Мэттью Лайвелсбергер имел за плечами 19 лет службы в Силах специального назначения Армии США. Проходил службу в Германии, незадолго до инцидента приехал домой в отпуск. СМИ писали о его ссоре с женой накануне подрыва Cybertruck.

По данным AP, Мэттью Лайвелсбергер бывал в командировках в Украине, в Афганистане, Грузии, Таджикистане и Конго. Он был награжден пятью бронзовыми звездами, в том числе медалью за проявленное в бою мужество и медалью за доблесть. Украинские СМИ, в том числе Страна.UA писали, что в Германии Лайвелсбергер обучал украинских военнослужащих. Пользователи социальных сетей обнаружили в Facebook жены Лайвелсбергера, Сары, фотографию, опубликованную в 2016 году. На этом снимке они запечатлены вдвоем, на Мэттью – футболка с надписью: “Слава Украине”.