Ученые: Физические упражнения способствуют восстановлению поврежденных нервных клеток

Физическая активность давно зарекомендовала себя как важный компонент здорового образа жизни, но новое исследование, проведенное инженерами из Массачусетского технологического института (MIT), открывает еще одну пользу упражнений. Оказывается, сокращение мышц не только укрепляет тело, но и способствует восстановлению поврежденных нервных клеток.

С ранних лет люди интуитивно понимали, что физические упражнения полезны, однако наука долгое время не могла объяснить, какие именно процессы происходят в нашем организме во время тренировки. Исследователи предполагали, что мышцы выделяют некий химический сигнал, который и вызывает положительные изменения, но не могли точно определить его природу. Все изменилось в 2000 году, когда был открыт интерлейкин-6 (IL-6) — цитокин, связанный с иммунной системой и выделяемый скелетными мышцами.

Однако, как показало дальнейшее исследование, IL-6 не мог объяснить все эффекты физических упражнений. В результате появился термин «миокины», охватывающий множество факторов, которые выделяются мышцами во время физической активности. Научное сообщество стало осознавать, что мышцы способны вырабатывать сотни различных пептидов, и их биологические функции все еще требуют глубокого изучения.

Команда MIT, возглавляемая Риту Раман, решила углубиться в изучение влияния физических упражнений на нервные клетки. В ходе своих экспериментов они обнаружили, что поврежденные мышцы у мышей можно восстановить при многократных «тренировках». Это привело к предположению, что новая мышечная ткань выделяет миокины, способствующие восстановлению нервов.

– Мы всегда считали, что нервы управляют мышцами, но теперь понимаем, что мышцы могут отвечать нервам, — отметила Раман.

Однако экспериментально подтвердить это было непросто. Исследователи разработали метод выращивания мышечных клеток, которые сокращались при воздействии света, что позволяло им имитировать тренировки.

После сокращения мышц ученые изучили жидкость, окружающую волокна, и обнаружили, что миокины действительно выделяются. Однако интереснее всего произошло, когда этот «биохимический суп» был нанесен на двигательные нейроны: они начали расти в четыре раза быстрее, чем обычно. Это открытие подтверждает, что физическая активность влияет не только на общее состояние организма, но и на уровень отдельных клеток.

Кроме того, ученые провели еще один эксперимент, в котором двигательные нейроны были выращены на поверхности с магнитами. При тренировке мышц с помощью магнитных колебаний нейроны также начали расти, что подтвердило важность как биохимических, так и механических сигналов, связанных с физической активностью.

Исследование открывает возможности для создания новых методов восстановления поврежденных нервов, что может быть особенно актуально для людей с нейродегенеративными заболеваниями. Как отметила Раман, это лишь первый шаг к пониманию и контролю физических упражнений как лекарства.