 

Тест: кто из героев советского фильма “Неуловимые мстители” произнес эту фразу?

08.01.2025, 0:25, Разное
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Эти юные герои стали символами мужества и преданности, олицетворяя борьбу добра со злом в непростые времена. Каждый из персонажей запомнился зрителям благодаря своим уникальным чертам и запоминающимся моментам. Яшка-цыган, например, поражал своим голосом, который мог заворожить любого. Его песни стали частью наследия, которое помнят до сих пор.

Если вы считаете себя знатоком этой трилогии и уверены, что знаете все нюансы сюжета и реплики героев, самое время проверить свои знания! Помните: только настоящие ценители “Неуловимых мстителей” смогут пройти этот тест без единой ошибки. Готовы продемонстрировать свою преданность команде смельчаков?

1. Кто сказал эти слова?

А) Данька Щусь

Б) Валерка Мещеряков

В) Яшка-цыган

2. Кто автор этой фразы?

А) Сидор Лютый

Б) Гнат Бурнаш

В) Семен Кандыба

3. Что насчет этой цитаты?

А) Семен Кандыба

Б) Яшка-цыган

В) Юлюха Верехов

4. Есть мысли по поводу этой фразы?

А) Ксанка Щусь

Б) Яшка-цыган

В) Валерка Мещеряков

5. Кто автор этой фразы?

А) Ксанка Щусь

Б) Тетка Дарья

В) Буба Касторский

Правильные ответы:

1. — А) Данька Щусь

2. — Б) Гнат Бурнаш

3. — В) Юлюха Верехов

4. — Б) Яшка-цыган

5. — Б) Тетка Дарья


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