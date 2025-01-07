Мнение: Крупнейшая в мире ГЭС, Пенжинская ПЭС и гигантские месторождения водорода

1. Зелёные бесы обычно против строительства ГЭС, хотя гидроэлектростанции — чистая и возобновляемая энергетика. Они утверждают, что якобы вообще невыгодно строить водохранилища, которые приведут к затоплению обширных территорий, которые можно использовать в сельском хозяйстве. Что касается горных территорий, где площадь затопления будет невелика, то тут у радикальных экологов другой аргумент: все лучшие места для ГЭС, как им кажется, уже застроены.

Этот популярный в гниющей Европе взгляд на гидроэнергетику не учитывает, что в других регионах мира хороших мест под строительство ГЭС остаётся достаточно. В Китае на днях объявили о начале строительства крупнейшей в мире ГЭС в самом глубоком в мире горном каньоне, которая в перспективе обеспечит электроэнергией каждого пятого китайца (ссылка):



Китай утвердил строительство гигантской гидроэлектростанции на реке Ярлунг Цангпо в Тибете, способной производить до 300 млрд кВт⋅ч электроэнергии ежегодно — втрое больше, чем крупнейшая в мире плотина «Три ущелья»…

…для работы плотины необходимо будет построить 4-6 туннелей длиной 20 км каждый, проходящих сквозь гору Намча-Барва. Туннели должны отводить около 2000 кубометров воды в секунду — это огромный объем. Проект осложняется расположением в сейсмически активной зоне на границе тектонических плит, а также различиями в геологическом строении плато и равнин.

У нас широко известен американский Большой каньон реки Колорадо, тогда как про более масштабный китайский Большой каньон Ярлунг Цангпо (Брахмапутры), полагаю, большинство из читателей узнают из этого поста впервые. Между тем, это выдающееся место (ссылка):

Как доказала научная экспедиция, организованная Академией Наук Китая в 1994 году, каньон Цангпо является первым по протяжённости и глубине ущельем мира. Длина каньона от деревни Дадука (высота 2880 м) до деревни Бацока (высота 115 м) равняется 504,6 километра, наибольшая глубина 6009 метров, средняя глубина 2268 метров.

По этим параметрам Большой каньон Цангпо оставляет позади Колорадский каньон (глубина 2133 метров, длина 440 км) и Керкаский каньон в Перу (глубина 3200 метра).

Научные данные, подтвердившие мировое первенство Большого каньона Цангпо, всколыхнули мировую географическую общественность. Ученые признали «открытие» Большого каньона Цангпо самым значительным географическим открытием 20 века.

2. Если китайцы реализуют свой энергетический мегапроект в максимальном варианте, то Цангпосская ГЭС превзойдёт по мощности нашу проектируемую Пенжинскую ПЭС – приливную электростанцию, которую предполагается когда-нибудь построить в северной части Охотского моря, в Пенжинской губе, известной своими исключительно высокими приливами. Максимальная выработка Пенжинской ПЭС по проекту будет достигать лишь 200 миллиардов кВт·ч, что в полтора раза меньше, чем у китайцев (ссылка).



Строительство на стыке границ Магаданской области и Камчатского края, в труднодоступном районе, где нет ни железных дорог, ни нормальных автомобильных – дело сложное и затратное. Опять-таки, нужно будет ещё построить гигантскую плотину через солидный кусок Охотского моря. Проект технически реализуемый, но не факт, что окупаемый — возможно, проще и дешевле будет организовать ещё одну АЭС.

Впрочем, в России есть и множество других перспективных мест для ГЭС в малозаселённых районах Сибири на крупных сибирских реках. В теории, только за счёт строительства ГЭС мощность энергетики России можно увеличить в несколько раз.

Так что даже если в ближайшие несколько веков у нас исчезнут вся нефть, весь газ, весь уголь и весь уран, мы всё же не останемся без надёжного и стабильного источника энергии, независимого от пропагандируемых на Западе ветра и солнца.

Для этого будет достаточно постепенно, но неуклонно осваивать территорию России, прокладывая к перспективным площадкам новые дороги и застраивая нашу страну сетью ГЭС и ПЭС, вкладываясь только в те проекты гидроэнергетики, которые наиболее выгодны и доступны на данный конкретный момент, но никогда не останавливая расширение этого сектора.

3. Американские геологи указывают, что даже если на Земле добудут нефть, газ и уголь, то всё равно у нас останется в теории возможность добывать ископаемое топливо в огромных количествах. Закончатся углеводороды, но останутся просто «водороды» (ссылка):

По оценкам геохимика Джефри Эллиса из Геологической службы США, примерно 5,6 трлн тонн водорода содержится в камнях и подземных резервуарах Земли. Это приблизительно в 26 раз больше, чем оставшиеся мировые запасы нефти. Проблема в том, что точное расположение этих месторождений неизвестно, пишет Life Science. Однако если удастся получить доступ всего к 2% запасов водорода — а это 112 млрд тонн природного газа — человечество сможет обходиться без ископаемого топлива «пару сотен лет».

Китайцы тем временем и безо всяких месторождений активно развивают свою водородную экономику (ссылка):

Китайская энергетическая компания «Миньян» вместе с несколькими командами специалистов других предприятий провела полное тестирование системы Jupiter One, самого мощного и большого генератора на чистом водороде на планете. <…>

Судя по снимку, которым поделилась компания «Миньян», объем потребления топлива у Jupiter One составляет 443,45 тонн в час. Для сравнения: дирижабль «Гинденбург» вмещал 18 тонн газообразного водорода. Генератор Jupiter One мощностью 30 МВт сжигает за один час в 25 раз больше. <…>

По мнению компании, применение водородных генераторов большого размера обеспечит стабильность энергосетей и позволит решить проблему перепроизводства возобновляемой энергии, с которой сети периодически не справляются. Как пишет New Atlas, излишек энергии солнца или ветра можно направлять на выработку водорода реакцией электролиза и использовать его для работы генератора в случае необходимости.

Это особенно важно для Китая, который лидирует по выработке солнечной и ветровой энергии и производству оборудования для энергетических компаний. В то же время примерно 60-65% всей электрической энергии КНР получает из ископаемого топлива, в основном, угля.