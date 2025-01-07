Рупор кремлевской пропаганды: Награждение бывших бойцов ВСУ сражающихся на стороне ВС РФ

Награждение георгиевскими крестами 4-й степени бойцов отряда имени Максима Кривоноса.

Особенностью данного отряда является то, что он состоит из бывших ВСУшников воюющих теперь на стороне ВС РФ.

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Источник: Colonel Cassad

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