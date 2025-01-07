 

Рупор кремлевской пропаганды: Награждение бывших бойцов ВСУ сражающихся на стороне ВС РФ

07.01.2025, 21:45, Разное
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Награждение георгиевскими крестами 4-й степени бойцов отряда имени Максима Кривоноса.
Особенностью данного отряда является то, что он состоит из бывших ВСУшников воюющих теперь на стороне ВС РФ.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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