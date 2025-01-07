Мнение: Купил дешевле — значит украл

Буржуй забирает себе прибавочную стоимость. Рабочие произвели товара на миллион рублей, из них 700 тысяч ушло на материалы, налоги и аренду. Надо бы заплатить рабочим оставшиеся 300 тысяч, верно? Но нет! Предприниматель платит рабочим только 200 тысяч, а 100 тысяч кладёт себе в карман. Подло присваивает.

В теории неокомми могли бы объединиться, чтобы забирать всю прибавочную стоимость себе, но на практике они не могут. Во-первых, у них лапки. Во-вторых, чтобы управлять бизнесом, надо всё же иметь управленческие навыки, а тут у коммунистов провал. Наконец, коммунисты слишком робки для реального дела. Это, знаете, пятидесятилетняя тётя-ипэшница может и три баула товара из Польши привезти, и кредит на себя оформить, и направить по известному русскому азимуту любого, кто попытается навесить на неё незаконный штраф. Современные коммунисты сделаны из теста пожиже. Им страшно: как бы чего не вышло.

А если так, получается, что буржуй рабочих грабит. Недоплачивает. Мог бы платить 300 тысяч, а платит только 200, хотя сам ничего не делает — он всего лишь закупил станки и организовал производство.

Почему у буржуя так получается, понятно: конкуренция. Есть рынок труда, и на рынке, допустим, нужные буржую два рабочих «стоят» 100 тысяч в месяц. Рабочие могут, конечно, затребовать 150 тысяч в месяц, чтобы было справедливо, но тогда хитрый буржуй пожмёт плечами и наймёт других рабочих — тех, кто просит за свою работу меньше. Именно в этом и заключается воровство.

Казалось бы, всё ясно. В комментариях, однако, обратили внимание, что такая логика работает в обе стороны.

Допустим, коммунист идёт в барбершоп, и там у него просят за часовую стрижку 2500 рублей. Коммунист отказывается от предложения, идёт в обычную парикмахерскую и стрижётся там тот же час, но уже за 500 рублей. Как мы только что выяснили, покупать рабочие часы дешевле — это воровство. Следовательно, коммунист украл у барбера 2000 рублей. Аналогичным образом коммунист ворует деньги, когда покупает за 1000 рублей бутылку водки, которую мог бы купить в соседнем магазине за 1500 рублей.

Купил дешевле — значит украл.