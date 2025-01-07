 

Обновление социальных пенсий в 2025 году

07.01.2025, 17:25, Разное
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На грядущем пересмотре государственного бюджета, намеченном на следующий год, предполагается увеличение социальных выплат для наиболее уязвимых категорий населения. В частности, депутат Светлана Бессараб проанонсировала повышение социальных пенсий на 14,75% начиная с 1 апреля 2025 года.

Под выражением “социальная пенсия” подразумевается государственное пособие, предоставляемое лицам, не имеющим достаточного трудового стажа для получения классической пенсии. Эта категория включает пенсионеров, инвалидов, детей и граждан, утративших трудоспособность.

Отдельно следует отметить иное решение, принятое в отношении пенсионного обеспечения: вышеупомянутый закон, подписанный президентом 13 декабря, предполагает включение в страховой стаж периодов работы граждан на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона в период с 1991 по 2022 год.

Кроме того, Бессараб указала на необходимость корректировки бюджета в связи с планируемым прекращением пенсионных выплат на территории Херсонской области с начала 2025 года.


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