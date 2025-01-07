Мнение: Индусы наступают!

В Канаде слетел вроде как непотопляемый Трюдо, что, конечно, не может не радовать (канадское правительство во времена ковида показало себя как едва ли не максимально отмороженное в плане загнать свое народонаселение железной дубиной в вакцинаторское счастье – хуже были разве что Австралия и Израиль). Но что удивляет – уже пишут, что Трюдо готова замена, и им будет скорее всего некто Сингх. Как понятно по фамилии – индус!

Распространение этих самых индусов по планете особенно заметно вдалеке. Причем по самому что ни на есть истеблишменту. Особенно, конечно, по этому самому Британскому содружеству наций. Только недавно в Британии пала твердыня, и там премьер-министром стал индус (это примерно как если премьером России станет чеченец). И вот теперь – в Канаде! Мало того, что индусы нынче возглавляют чуть ли не все крупные мировые корпорации – Аlphabet Inc. (Google), IBM, Microsoft, Adobe, Novartis, Youtube… И вот теперь и Канада падёт. Лихая экспансия.

Под русскими, как я понимаю, в международном плане никого нет – разве что Нил Ушаков был мэром Риги. И то – было-было-было, но прошло.