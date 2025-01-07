 

Отец Стефан объяснил, почему зависть разрушает душу

07.01.2025, 16:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Настоятель храма Святого Николая Чудотворца в Сергиевом Посаде священник Стефан в интервью изданию “Новосвят” поделился размышлениями о природе зависти и способах ее преодоления.

По словам священника, зависть – это не просто негативное чувство, а серьезное духовное расстройство, способное разрушить внутренний мир человека. “Зависть разъедает душу, лишает радости от собственных благ и заставляет сосредотачиваться на том, чего не хватает”, – отметил он. Это состояние, как подчеркнул отец Стефан, приводит к раздражению, недовольству и даже ненависти.

Священник напомнил, что зависть входит в число семи смертных грехов и имеет разрушительные последствия. “Она отравляет отношения с близкими, разрушает дружбу и может даже подтолкнуть к преступлениям. Зависть лишает душевного покоя и отдаляет человека от Бога”, – подчеркнул он.

Причинами зависти отец Стефан назвал гордыню и неудовлетворенность собой. “Когда человек не ценит свои достижения и считает себя хуже других, зависть легко берет над ним верх”, – объяснил священник.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.01 / «Наше дело правое»: Зюганов поздравил товарищей с Рождеством и пригрозил атеистам исключением из партии

07.01 / Обновление социальных пенсий в 2025 году

07.01 / Первозванский: молебен 31 декабря проводят, чтобы быть с людьми в важные моменты

07.01 / Мнение: Индусы наступают!

07.01 / Продажа российского актива обрушила акции Anadolu Efes

07.01 / Страны бойкотируют доллар

07.01 / Научная гарнитура MouseGoggles погружает мышей в виртуальную реальность

07.01 / Военкор Алехин: ВСУ начали наступление в районе Суджи

07.01 / Рынок недвижимости столкнулся с замедлением

07.01 / Неизрасходованный московский снег подарят регионам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика