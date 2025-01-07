Отец Стефан объяснил, почему зависть разрушает душу

Настоятель храма Святого Николая Чудотворца в Сергиевом Посаде священник Стефан в интервью изданию “Новосвят” поделился размышлениями о природе зависти и способах ее преодоления.

По словам священника, зависть – это не просто негативное чувство, а серьезное духовное расстройство, способное разрушить внутренний мир человека. “Зависть разъедает душу, лишает радости от собственных благ и заставляет сосредотачиваться на том, чего не хватает”, – отметил он. Это состояние, как подчеркнул отец Стефан, приводит к раздражению, недовольству и даже ненависти.

Священник напомнил, что зависть входит в число семи смертных грехов и имеет разрушительные последствия. “Она отравляет отношения с близкими, разрушает дружбу и может даже подтолкнуть к преступлениям. Зависть лишает душевного покоя и отдаляет человека от Бога”, – подчеркнул он.

Причинами зависти отец Стефан назвал гордыню и неудовлетворенность собой. “Когда человек не ценит свои достижения и считает себя хуже других, зависть легко берет над ним верх”, – объяснил священник.