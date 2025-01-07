 

Страны бойкотируют доллар

07.01.2025, 16:35, Разное
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Международное валютное сообщество потрясла новость о том, что большинство государств мира объявили о бойкоте доллару.

На основе собственного анализа РИА Новости разделила страны на три группы. Первая группа включает 94 страны, которые официально не выступили против доллара и не ввели никаких ограничений. Среди них есть страны, которые используют доллар в качестве официальной валюты, такие как Панама, Сальвадор и Маршалловы Острова.

Во вторую группу вошли 46 стран, которые активно переходят на расчеты в национальных валютах или вводят ограничения на использование доллара. Третья группа насчитывает 53 страны, которые открыто выступают против американской валюты.

Международный валютный фонд сообщает, что доля доллара в мировых валютных резервах достигла своего минимума за последние три десятилетия. Наряду с долларом снижение также наблюдается у швейцарского франка.

Ранее президент Путин предсказывал спад экономического могущества США, что, возможно, стало фактором, способствовавшим росту антиамериканских настроений в валютной сфере.


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