 

Amnesty International заморозила связи с израильским отделением, обвинив его в расизме

07.01.2025, 16:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Международная организация Amnesty International сообщила о замораживании на два года связей с израильской Amnesty International в связи с тем, что израильская AI отказывается признавать действия ЦАХАЛа в секторе Газы геноцидом.

Кроме того, международная организация обвиняет свое израильское отделение в расизме: якобы оно систематически дискриминирует палестинцев. Издание цитирует источники в организации, по словам которых, свидетельства расизма могли быть сфабрикованы целенаправленно.

“Эти действия стали ответом на укоренившийся антипалестинский расизм в израильской организации, что противоречит базовым ценностям Amnesty и свидетельствует о враждебности к отстаиваемой нами позиции”, – говорится в заявлении руководства организации.

Напомним: около месяца назад Amnesty International опубликовала отчет, в котором утверждалось, что Израиль проводит геноцид населения сектора Газы. Документ озаглавлен “Ты чувствуешь себя так, будто ты недочеловек: израильский геноцид палестинцев в Газе”.

AI, признавая чудовищность нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года, заявила, что ходе военной операции Израиль превращал жизнь палестинцев в Газе в настоящий ад – безжалостно, неустанно и совершенно безнаказанно. Организация утверждала, что эти действия проводились целенаправленно. Она использовала и слово “недочеловек”, отсылающий к нацистской расовой доктрине.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.01 / Умер бывший лидер “Национального фронта” Франции Жан-Мари Ле Пен

07.01 / Спасатели эвакуировали израильтян, застрявших на горе Рокко в Японии

07.01 / Завершена расшифровка “черных ящиков” самолета, разбившегося под Актау

07.01 / Претензии Трампа на Гренландию заставили Данию изменить королевский герб

07.01 / Американские историки обвинили Израиль в “школоциде”

07.01 / В Тибете произошло сильное землетрясение, множество жертв

07.01 / Снежная буря в США, поступают сообщения о погибших

07.01 / Пхеньян утверждает, что провел испытания “гиперзвуковой баллистической ракеты”

07.01 / В годовщину штурма Капитолия Конгресс утвердит Трампа на посту президента

07.01 / Глава МВД Венесуэлы объявил об аресте “израильского диверсанта”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика