На Кению свалился огромный «подарок» из космоса весом в полтонны

Представители Космического агентства Кении крайне встревожены инцидентом в деревне Мукуку в округе Макуэни. Там 30 декабря прошлого года около 3 часов дня с неба упало гигантское стальное кольцо, чудом никого не задев и ничего не разрушив. Вес конструкции составляет около 500 кг, а грохот от падения местные жители приняли за взрыв авиабомбы.

По предварительной оценке это деталь ракеты-носителя, соединительный элемент. Он должен был сгореть при входе в атмосферу вместе с остальными фрагментами, когда отработанный разгонный блок отсоединился от космического корабля и начал падение на Землю. Но по неизвестной пока причине кольцо уцелело и приземлилось там, где его никто не ждал – прямо посреди жилой застройки.

Хотя инцидент поспешили назвать «единичным», чтобы не пугать кенийское население, специалисты вовсе в этом не уверены. Прямо сейчас на орбите кружится более 170 млн. обломков размером более 1 мм, которые в конечном итоге упадут на планету, и нет гарантии, что все они успеют сгореть во время полета. А с учетом того, что все больше частных структур вовлекается в гонку туристических полетов на орбиту и запусков коммерческих спутников, количество опасных инцидентов неизбежно будет расти.

Источник — NTV