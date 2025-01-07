Претензии Трампа на Гренландию заставили Данию изменить королевский герб

Король Дании Фредерик X в конце минувшего года распорядился изменить королевский герб, подчеркнув, что Гренландия и Фарерские острова являются датскими территориями. Изменения были внесены после заявления Дональда Трампа о территориальных претензиях США на Гренландию.

Как отмечает газета The Guardian, обратившая внимание на изменения, раньше белый медведь и баран, геральдические символы Гренландии и архипелага, делили одно из полей герба с тремя коронами, символизировавшими Кальмарскую унию Дании, Швеции и Норвегии, существовавшую в XIV-XVI веках.

В новой редакции короны исчезли, а медведь и баран получили каждый свое поле. Королевский дворец объявил, что короны – символ, утративший свое значение, а новая редакция герба подчеркивает силу и значимость содружества.

Цитируемый изданием историк Дик Харрисон называет это изменение сенсационным. Он подчеркивает: короны находились на гербе столетиями, пережив и поражения в войнах XVII века с Швецией, потерю Норвегии в 1814 году и Шлезвига в 1864, утрату власти над Исландией. Теперь же их убрали.

Напомним: в декабре 2024 года Трамп предложил приобрести Гренландию, сообщив, что установление контроля над островом является для США “абсолютной необходимостью”. Это заставило датского премьер-министра Метте Фредриксен заявить, что Гренландия не продается.