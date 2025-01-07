 

Эко-деревня в Нидерландах из-за резкого похолодания просит увеличить поставки бурого угля и мазута

07.01.2025, 11:33, Разное
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В голландской эко-деревне Хаалгартен разразился кризис, связанный с погодными условиями. После того как мэр от «Партии Зелёных» провёл реформы, направленные на защиту окружающей среды, город оказался совершенно неподготовленным к зимним холодам.

В городе запретили использования котлов для отопления, пластиковые окна заменили деревянными рамами, а единственная бензоколонка уничтожена в ходе экологического митинга. Теперь, когда температура опустилась ниже нуля, жители вынуждены искать альтернативные способы обогрева своих домов. Многие установили печи-буржуйки, работающие на буром угле и мазуте. Однако запасы топлива стремительно заканчиваются, и местные власти обратились к правительству Нидерландов с просьбой срочно увеличить поставки этих ресурсов.

«Мы понимаем важность экологической политики, но сейчас речь идёт о выживании людей», – заявил один из жителей деревни, пожелавший остаться анонимным. Он добавил, что с 1 января в городе вступает в силу закон, запрещающий использование любых видов ископаемого топлива, что делает ситуацию ещё более критической. Согласно данным метеорологов, зима в этом году обещает быть одной из самых суровых за последние десятилетия. Тем временем жители Хаалгартена готовятся к возможным перебоям с отоплением и электричеством, надеясь на  своевременную помощь.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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