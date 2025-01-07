В Тибете произошло сильное землетрясение, множество жертв

Во вторник, 7 января, в Тибетском автономном районе КНР произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр землетрясения располагался в уезде Тингри. Очаг залегал на глубине 10 км.

По предварительным данным, погибли более 50 человек, около 100 получили ранения и травмы.

Информация о жертвах уточняется.

Ведутся поисково-спасательные работы.

Самым разрушительным за последние годы в Тибете было землетрясение, происшедшее в апреле 2010 года. Тогда погибли более 2000 человек, свыше 12000 получили ранения и травмы.