В Тибете произошло сильное землетрясение, множество жертв
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Во вторник, 7 января, в Тибетском автономном районе КНР произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр землетрясения располагался в уезде Тингри. Очаг залегал на глубине 10 км.
По предварительным данным, погибли более 50 человек, около 100 получили ранения и травмы.
Информация о жертвах уточняется.
Ведутся поисково-спасательные работы.
Самым разрушительным за последние годы в Тибете было землетрясение, происшедшее в апреле 2010 года. Тогда погибли более 2000 человек, свыше 12000 получили ранения и травмы.
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