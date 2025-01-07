Пхеньян утверждает, что провел испытания “гиперзвуковой баллистической ракеты”

В понедельник, 6 января, Северная Корея сообщила об успешном запуске “новой гиперзвуковой баллистической ракеты”. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) написало, что за испытаниями лично наблюдал Ким Чен Ын.

Пхеньян утверждает, что ракета создана в целях самообороны, а не для наступательных действий. По словам Ким Чен Ына, “ракета способно эффективно преодолеть любую систему ПВО в мире”.

Вооруженные силы Южной Кореи заявили, что Северная Корея запустила “нечто”, предположительно баллистическую ракету средней дальности в сторону моря к востоку от страны. Ракета пролетела 1100 километров, прежде чем упала в море.

О запуске баллистической ракеты, осуществленном КНДР, сообщила утром 6 января береговая охрана Японии.

Предыдущий ракетный пуск армия КНДР осуществляла 5 ноября 2024 года.