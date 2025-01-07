 

В годовщину штурма Капитолия Конгресс утвердит Трампа на посту президента

07.01.2025, 2:15, Новости дня
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Сенат и Палата представителей Конгресса США проведут 6 января совместное заседание, на котором утвердят избрание Дональда Трампа на пост президента. Это произойдет ровно через четыре года после того, как радикальные сторонники Трампа взяли Конгресс штурмом, пытаясь предотвратить утверждение президентом Джо Байдена.

Напомним, что в январе 2021 года руководство Республиканской партии осудило действия Трампа, а вице-президент Майк Пенс отказался отменять совместное заседание палат. Противники Трампа заявляли, что речь идет о мятеже. Его политическая карьера казалась завершенной.

Трамп так и не признал свое поражение на выборах 2020 года. Но это не помешало ему вернуться на политический Олимп, одержав убедительную победу сначала в борьбе за республиканскую номинацию, а затем на президентских выборах. Председательствовать на заседании Конгресса будет вице-президент Камала Харрис, побежденная Трампом в ноябре 2024 года.


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