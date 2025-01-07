Глава МВД Венесуэлы объявил об аресте “израильского диверсанта”

Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо объявил, что среди 125 иностранных диверсантов, которые были арестованы в последнее время, есть житель Израиля. Задержанные иностранцы обвиняются в подрывной деятельности и подготовке терактов.

Власти Венесуэлы считают, что деятельность “иностранных наемников” по дестабилизации обстановки в стране финансировалась наркокартелями.

Кроме израильтянина в Каракасе задержаны граждане США, Перу, Испании, Италии, Уругвая, Украины, Швейцарии, Чехии, Ливана, Албании, Нидерландов, Германии, Аргентины, Йемена и Гайаны.

Из министерства иностранных дел в Иерусалиме сообщили, что информация об аресте гражданина Израиля в Венесуэле проверяется.

Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Израилем в 2009 году.