 

Алиев выразил возмущение попытками Кремля скрыть правду о причинах авиакатастрофы под Актау

07.01.2025, 0:15, Новости дня
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с семьями погибших членов экипажа и выжившими бортпроводниками самолета авиакомпании “Азербайджанские авиалинии”, летевшего из Баку в Грозный и потерпевшего крушение недалеко от казахстанского города Актау.

“Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения”, – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что воздушное пространство над Грозным закрыли уже после того, как самолет сбили с земли. “Попытки государственных органов РФ замять инцидент и отстаивать нелепые версии вызывают у нас одновременно удивление, сожаление и справедливое возмущение”, – заявил Алиев.

Президент рассказал, что процесс расшифровки “черных ящиков” уже начался, и выразил надежду, что это даст ответ на остающиеся вопросы.

“Почему самолет не смог приземлиться в городе Грозный? В какой степени средства радиоэлектронной борьбы повлияли на управление самолетом? Насколько действенны были последствия удара в воздухе и взрыва рядом с самолетом? Потому что должен также отметить, что попытки отрицать этот очевидный факт и завуалировать его в данном случае – это и абсурд, и глупость”, – добавил он.

Напомним, что 25 декабря азербайджанский самолет Embraer попал под обстрел средств ПВО при попытке сесть в Грозном. Пилотам удалось дотянуть подбитую машину до Актау, однако при подлете к аэропорту самолет потерпел крушение. Погибли 38 человек.


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