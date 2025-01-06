 

Рупор кремлевской пропаганды: Курахово освобождено

06.01.2025, 22:55, Разное
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Курахово официально освобождено.

Зачистка завершена. Противник полностью выбит с западных окраин.
Первый освобожденный город 2025 года.

По данным МО РФ потери ВСУ во время боев за Курахово составили 12 000 человек (80%) и 3 000 единиц техники и различных вооружений, включая 40 танков. Всего для удержания Курахово командование ВСУ сосредоточило 26 батальонов общей численностью свыше 15 тыс. ед пехоты.

Карман между Шевченко и Зеленовкой скоро также перейдет под контроль российских войск.Эти территории уже перешли в разряд дотационных и стратегических неважных.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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