Рупор кремлевской пропаганды: Курахово освобождено
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Курахово официально освобождено.
Зачистка завершена. Противник полностью выбит с западных окраин.
Первый освобожденный город 2025 года.
По данным МО РФ потери ВСУ во время боев за Курахово составили 12 000 человек (80%) и 3 000 единиц техники и различных вооружений, включая 40 танков. Всего для удержания Курахово командование ВСУ сосредоточило 26 батальонов общей численностью свыше 15 тыс. ед пехоты.
Карман между Шевченко и Зеленовкой скоро также перейдет под контроль российских войск.Эти территории уже перешли в разряд дотационных и стратегических неважных.
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Источник: Colonel Cassad
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