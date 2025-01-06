Рупор кремлевской пропаганды: Новости дипломатии
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Новости дипломатии.
1. Трюдо сегодня или завтра покинет пост премьер-министра Канады.
2. В Австрии будет канцлер от ультраправых, выступающих против Украины.
3. Илон Маск призывает к свержению британского тиранического правительства.
4. Макрон заявил, что Украине придется "принимать непростые решения".
5. Правительство ФРГ заявило, что Шольц не поедет в Москву до выборов в Германии.
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Источник: Colonel Cassad
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