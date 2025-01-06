Рупор кремлевской пропаганды: Новости дипломатии

Новости дипломатии.

1. Трюдо сегодня или завтра покинет пост премьер-министра Канады.

2. В Австрии будет канцлер от ультраправых, выступающих против Украины.

3. Илон Маск призывает к свержению британского тиранического правительства.

4. Макрон заявил, что Украине придется "принимать непростые решения".

5. Правительство ФРГ заявило, что Шольц не поедет в Москву до выборов в Германии.

—