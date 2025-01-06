Россиян, которые на новогодних каникулах смотрели фильмы о Гарри Поттере, поставят на профилактический учёт

Около 3,5 млн граждан России, которые в период новогодних праздников смотрели популярные в экстремистской среде фильмы о Гарри Поттере – мальчике-волшебнике англосаксонского происхождения – будут находиться под наблюдением компетентных органов до конца года.

Правоохранители полагают, что фильмы по книгам Джоан Роулинг не просто так имеют культовый статус среди террористов и экстремистов – просмотр этих аудиовизуальных произведений провоцирует в человеческом мозгу процессы, которые могут привести к оппозиционности III и II степеней.

«Это не преступники, но они в шаге от пропасти. Им нужна помощь, – пояснили в правительственной комиссии по профилактике правонарушений. – Каждый участковый теперь будет присматривать за любителями Гарри Поттера, проверять у них телефоны, переписки. Если обнаруживается критика нашей действительности, нашей системы, нашей страны, то предстоит принять меры экстренной помощи. 15 суток в изоляторе должны охладить горячие головы».

К самому сюжету произведения тоже есть вопросы. В основе повествования лежит история несовершеннолетнего сироты, которого под руководством пожилого гомосексуалиста вовлекают в колдовство – серьёзный грех в большинстве религий. Подобный пример, считают в органах, российской молодёжи «категорически не нужен».

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