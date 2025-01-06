В Перми придумали, как улучшить светящийся бетон

В строительной отрасли все большую популярность получает люмобетон, являющийся достаточно интересным декоративным материалом с добавлением фотолюминесцентных пигментов. В дневное время суток он собирает энергию от Солнца, а ночью за счет нее светится.

Этот бетон обеспечивает необычную подсветку зданий, а также расширяет поле деятельности для дизайнеров — он находит применение в фасадной облицовке и работах по обустройству приусадебных участков, мощении тротуарных дорожек, созданию домашних интерьеров и т.д.

При всех своих плюсах люмобетон должен отличаться долговечностью и стойкостью к внешним воздействиям, а также приемлемой себестоимостью, для чего в Пермском политехе разработали эффективную методику внедрения фотолюминесцентных пигментов в бетонную смесь.

Как выяснилось, на практике фотолюминесцентные добавки заметно снижают ключевые физико-механические параметры бетона и не отличаются стабильными показателями свечения. Кроме того, дорогие компоненты немало влияют на себестоимость производства такого вида бетона.

Однако в Пермском политехе определили достаточно эффективный метод добавления фотолюминесцентных пигментов в состав бетонного материала. Предложенная технология обеспечит долговременное, ровное и интенсивное излучение света, а также сохранит свойства изделий без увеличения себестоимости получаемой продукции.

Если точнее, пермские ученые предложили объемное добавление требуемых пигментов в стеклянную структуру, так называемый «люминофор в стекле», которая в дальнейшем добавляется в смесь в виде заполнителя. Метод основан на закаленном и измельченном стекле, смешанном с люминофором в виде порошка в пропорции 30 к 70. Полученный таким образом материал подвергается спеканию в печи, после чего остужается и затем измельчается до гранул размером порядка 5 мм.

По мнению Степана Леонтьева, доцента кафедры строительного инжиниринга и материаловедения ПНИПУ, данный способ объемного введения пигментов в стекло с последующей обработкой и добавлением в смесь, является самым оптимальным способом достижения устойчивых показателей люмобетона.

Кроме того, предложенную методику сравнили с существующими аналогами и согласно требованиям ГОСТа проверили получаемый фотолюминесцентный бетон на устойчивость к различным внешним факторам, в том числе на перепады погодных условий и механические воздействия.

Исследования подтвердили, что объемное введение светящихся добавок в бетон обеспечивает наиболее долговечный светящийся эффект, а сами добавки, включенные в состав бетонных конструкций, в течение времени не истираются, не выкрашиваются и не вымываются.

Также пермские специалисты отмечают, что для уменьшения расхода весьма дорогих фотолюминесцентных пигментов светящиеся компоненты вполне можно добавлять только на лицевые слои бетонных изделий, а их основу выполнять по базовой рецептуре, что самым положительным образом скажется на себестоимости продукции.