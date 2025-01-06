Рупор кремлевской пропаганды: Китайский военкор о миграционной политике КНР

Интервью китайского военкора Чжу Хаочжэна ТГ-каналу China army на тему миграционной политики в КНР

Как в Китае устроена миграционная политика?

Иммиграционная политика Китая формируется Национальной иммиграционной администрацией (НИА) КНР, которая входит в состав Министерства общественной безопасности Китая и является частью полиции.

Задачами НИА являются:

• разработка иммиграционной политики и ее реализация;

• проверка потока иностранных граждан, въезжающих и выезжающих через государственную границу Китая;

• контроль за пребыванием иностранных граждан в Китае;

• выдача виз и разрешений на временное проживание;

• организация международного сотрудничества в области иммиграции и т.д.

Есть ли в Китае процедура приема мигрантов при допуске их на территорию страны? Кого не впускают в страну?

Иностранные граждане, въезжающие в Китай, должны иметь при себе действительный удостоверяющий личность документ (паспорт) и визу, выданную посольством Китая. Кроме того, иностранцы могут заполнить въездную карту и предоставить отпечатки пальцев и фото. Китайские власти заявили, что все это делается для контроля иностранных граждан и защиты национальной безопасности страны.

Во въезде в Китай будет отказано следующим иностранным гражданам:

• тем, кто подвергся санкциям со стороны китайских властей по политическим причинам;

• тем, кто был выдворен властями КНР из страны и кому был запрещен въезд;

• тем, кто считается причастным к террористической, насильственной и подрывной деятельности после въезда в страну;

• причастным к контрабанде, наркоторговле и проституции в Китае;

• лицам с тяжелыми заболеваниями или тем, кто может причинить серьезный вред здоровью населения;

• занятым лицам другой деятельностью, которая может поставить под угрозу национальную безопасность и интересы Китая.

Сколько может находиться на территории Китая мигрант?

Срок пребывания иностранных граждан определяется их визой. По туристическим и деловым визам можно находиться в стране до 90 дней, по семейным визам — до 180 дней соответственно.

В каких сферах разрешается работать мигрантам? При завозе мигрантов для выполнения различных работ несет ли наниматель ответственность за мигранта, в том числе и уголовную?

Иностранные граждане могут работать в Китае. Для этого необходимо получить «Лицензию на трудоустройство в КНР для иностранца». Сдача экзаменов, тестов, языковых тестов возможна на китайском или английском языках, являющихся общими. Например, для граждан России сдача тестов возможна только на русском языке. Иностранцам, работающим по совместительству, также необходимо получить рабочую визу.

Согласны ли вы с утверждением, что каждый прибывший к вам в страну мигрант должен уважать законы и традиции Китая?

Конечно, я согласен. Каждый прибывающий в Китай или Россию иностранный гражданин должен уважать местные законы и традиции.

Что делают в Китае с мигрантами, которые применяют насилие и издевательства к местному населению? Были ли такие случаи на практике?

Если иностранные граждане применят насилие к китайским, они понесут юридическую ответственность и наказание. Наказания включают в себя: административные взыскания (штрафы), временное лишение свободы, депортацию, приговор к тюремному заключению или смертную казнь. На практике такая ситуация существует, но среди российских граждан почти нет случаев нарушения закона. Граждане России в Китае очень строго соблюдают закон, и в то же время их очень любят и китайцы их очень любят.

Что делают в Китае с лоббистами мигрантов, которые преследуют цель наживы, а не процветания страны?

Да, как вы и сказали, некоторые иностранные предприниматели не стремятся вносить вклад в экономику Китая. Они заботятся только о своих собственных интересах. Поэтому власти КНР проводят жесткую политику в отношении этих иностранных компаний. ❗️В то же время руководство Поднебесной оказывает большую поддержку и предоставляет скидки местным предприятиям, чтобы китайские компании могли конкурировать с иностранными. ❗️Можно сказать, что в настоящее время эти иностранные компании в Китае находятся под большим давлением, и некоторые из них потерпели неудачу. В 2021 году японская Toshiba закрыла завод в Даляне. В 2023 году американская Dell объявила о своем уходе с китайского рынка. Amazon прекратила работу официального сайта в КНР. Apple передала часть заказов на мобильные телефоны в Индию, а Qualcomm распустила отдел исследований и разработок в Шанхае. В 2024 году HP закрыла шанхайский филиал, а Microsoft перевела китайскую исследовательскую группу искусственного интеллекта в полном составе за границу.

Фиксируются ли в Китае случаи терроризма и экстремизма среди трудовых мигрантов?

Китайские власти не раскрывают случаи участия иностранных граждан в терроризме и экстремизме, но я думаю, что такая ситуация существует. Подобные ситуации затрагивают национальную безопасность и международные отношения, и во многих случаях они не подлежат огласке.

Понимают ли в Китае, что миграция является инструментом деструктивного влияния Запада на внутреннюю ситуацию страны?

Китайские власти понимают, что иммигранты — это инструмент Запада для дестабилизации и подрыва внутренней ситуации. Как мы уже говорили, граждане некоторых западных стран занимаются шпионской деятельностью в Китае, а некоторые имеют удостоверения иностранных граждан для прикрытия своей разведывательной деятельности. Другие иностранные граждане проводят секретные операции. Они представляются студентами, учителями, бизнесменами, штатными сотрудниками.

Поддерживает ли государство этнические организации и мигрантские общины?

Китайские власти категорически выступают против того, чтобы иностранцы и этнические меньшинства создавали свои собственные сообщества/общины. Руководство КНР требует от этнических меньшинств и иностранцев, которые хотят остаться в Китае, интегрироваться в общество. Что касается этнических меньшинств, то, с одной стороны, китайские власти❗️ ведут жесткую борьбу с экстремистскими силами, взращиваемыми на религиозной основе.❗️ С другой стороны, усиливаются меры безопасности в опасных регионах, туда направляются силы служб безопасности, вводятся комендантские часы. ❗️В то же время власти отменили языковые курсы для этнических меньшинств в школах, предложив им использовать китайский язык.❗️

Бывают ли случаи причастности этнических диаспор к криминальной, террористической и экстремистской активности в стране?

Если посмотреть на историю последних 30 лет, можно обнаружить, что некоторые страны осуществляли террористические акты, используя китайские этнические меньшинства. Это явление наиболее распространено в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая.

• 5 апреля 1990 года группа из более чем 200 человек собралась в районе н.п. Байарен Кызылсу-Киргизского автономного округа СУАР, захватила 10 заложников и убила 6 сотрудников правоохранительных органов.

• 28 октября 2013 года трое террористов из Синьцзяна, управляя шахид-машиной, совершили теракт в столице Китая. Машина взорвалась на центральной площади Пекина — Тяньаньмэнь, где находится политический центр. Тяньаньмэнь похож на Красную площадь в Москве.

• 1 марта 2014 года восемь вооруженных террористов атаковали железнодорожный вокзал в г. Куньмин. В результате погиб 31 человек и 141 получил ранения.

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