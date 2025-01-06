 

Мнение: Урсула и 35 млрд. ЕС

06.01.2025, 17:55, Разное
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Урсула и ее бравые вояки

Похоже, какое-то эхо ковидных махинаций эпохи грандиозной Ковидной Аферы все-таки проявляется помаленьку, и головы самых отчаянных аферистов-таки полетят. Последняя новость насчет Урсулы фон дер Ляйен вдохновляет и потрясает одновременно. Пишут, что против бывшей главвоеводы Германии пытаются завести уголовное дело в связи с некими хищениями при закупках для ЕС «антиковидных вакцин» за сумму… 35 млрд. евро. «Однако! – сказал Ипполит Матвеевич». Бывшая немецкая министр обороны явно не привыкла мелочиться. На такой сумме даже мизерный откат в 1% – это ого-го!

Пока, правда, у старушки Урсулы есть шанс соскочить – там идет муторное разбирательство, а можно ли вообще привлекать к суду главу Еврокомиссии, может, у нее неприкосновенность. Но если уж дошло до столь пикантных подробностей – наверно, дело для Урсулы пахнет керосином.

Впрочем, слабо верится, что скандал достигнет эпических высот, и станут всерьез разбираться не только в откатных схемах евробюрократов, но и захотят внимательно рассмотреть сами эти «вакцины» – в какой степени они действительно вакцины и в какой степени они реально защищали европейцев от страшного ковида, не говоря уж про реальные «побочки». Но можно и помечтать, конечно. Что у человечества хватит чувства самосохранения, чтобы постараться не допустить больше никогда таких диких и опасных «экспериментов» над самим собой.

Источник: Размышления вольного социолога


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