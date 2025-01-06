Система BodyLink добавит видеоиграм физическую активность

На платформе Kickstarter появился новый продукт от компании Rebuff Reality под названием BodyLink. Это игровая система для тех, кто любит активно участвовать в игровом процессе, размахивая виртуальным мечом или клюшкой для гольфа. Для этого придется подключить систему к большому экрану и взять в руки портативный контроллер с тактильной обратной связью.

Система BodyLink оснащена двумя камерами для захвата движений пользователя. Первая снимает в инфракрасном свете, что позволяет определять положение тела без использования каких-либо маркеров на одежде. Скорость съемки составляет 90 кадров в секунду, система может одновременно контролировать действия четырех человек. Вторая камера снимает в формате 4K, чтобы записать игровой процесс и поделиться им в соцсетях. При этом BodyLink не нужен хромакей или нейтральный фон для создания видео.

Аппаратная часть состоит из чипсета Android, 8-ядерного центрального процессора и 4-ядерного графического чипа. Этого достаточно для обработки данных с камер в реальном времени. Также есть возможность подключить гарнитуру виртуальной реальности от стороннего производителя, в этом случае картинка с нее будет выводиться на большой экран, для зрителей.

Стоимость игровой системы BodyLink при успешном финансировании стартапа составит $299. Она поставляется с предустановленной игрой Dance Dash от Rebuff Reality, и уже обещана подготовка множества образцов другого игрового контента.

Источник — Rebuff Reality