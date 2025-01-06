 

Система BodyLink добавит видеоиграм физическую активность

06.01.2025, 16:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На платформе Kickstarter появился новый продукт от компании Rebuff Reality под названием BodyLink. Это игровая система для тех, кто любит активно участвовать в игровом процессе, размахивая виртуальным мечом или клюшкой для гольфа. Для этого придется подключить систему к большому экрану и взять в руки портативный контроллер с тактильной обратной связью.

Система BodyLink оснащена двумя камерами для захвата движений пользователя. Первая снимает в инфракрасном свете, что позволяет определять положение тела без использования каких-либо маркеров на одежде. Скорость съемки составляет 90 кадров в секунду, система может одновременно контролировать действия четырех человек. Вторая камера снимает в формате 4K, чтобы записать игровой процесс и поделиться им в соцсетях. При этом BodyLink не нужен хромакей или нейтральный фон для создания видео.

Аппаратная часть состоит из чипсета Android, 8-ядерного центрального процессора и 4-ядерного графического чипа. Этого достаточно для обработки данных с камер в реальном времени. Также есть возможность подключить гарнитуру виртуальной реальности от стороннего производителя, в этом случае картинка с нее будет выводиться на большой экран, для зрителей.

Стоимость игровой системы BodyLink при успешном финансировании стартапа составит $299. Она поставляется с предустановленной игрой Dance Dash от Rebuff Reality, и уже обещана подготовка множества образцов другого игрового контента.

Источник &#8212 Rebuff Reality


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.01 / Мнение: Аморальная работа и несправедливые пенсии

06.01 / Мнение «аналитика»: О презрении к русским… Обыкновенный нац***зм?

06.01 / Муниципальный чиновник продавал билеты на место коммунального провала

06.01 / Британская армия тренируется уничтожать дроны радиочастотным оружием

06.01 / «Коммунист не может быть рекордсменом» – лигу NHL попросили вдвое сократить число голов Овечкина

06.01 / Бельгия стала первой страной ЕС, полностью запретившей продажу одноразовых вейпов

06.01 / Мнение: Из жизни фруктов, или продуктовая мафия в СССР

06.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Трамп помилует захватчиков Капитолия

06.01 / Госдума разрешила российским учёным нарушать законы физики

06.01 / Мнение: Сюрпризы Фейсбука

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика