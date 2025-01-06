Мнение «аналитика»: О презрении к русским… Обыкновенный нац***зм?

Украинский президент Владимир #Зеленский отказался говорить с американским интервьюером Лексом Фридманом и на английском и на русском, которым журналист владеет свободно. Не хочу, заявил, «давать пас Путину», который много раз повторял, что русский и украинский народы — братские по истории, да и по сути тоже. На одном языке говорят, в том числе.

Ну, ОК. Его право, в конце концов. Но зачем же… при этом опускаться до русского мата и прямых оскорблений?

«Поскольку эти люди глухие и начали спецоперацию якобы по “защите русского языка”, я искренне их презираю», — высказался Владимир Зеленский, привычно приврав при этом. Ибо целью СВО, как она была заявлена 24.02.0222, являлась и остаётся «защита русскоязычного населения Донбасса» от регулярных украинских обстрелов. Которые были вызваны в том числе и ненавистью к русскому языку, да.

Но даже не в таких передёргиваниях суть мировоззрения нынешних свидомых украинцев. А вот в этой фразе — «я искренне презираю русских». Это ведь, по сути, и есть рафинированный нацизм: вражда к целой нации, ко всему народу.

И не надо тут про «вторжение» и прочую чушь!

В тяжелейшие дни 1942 года, когда вопрос выживания #СССР всё ещё висел на волоске, тогдашний лидер страны Иосиф Сталин заявил чётко: «Гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остаётся». Чем и определил самую суть Великой Отечественной: война не с народом, не с немцами, а с нацистскими захватчиками, ведомыми идеей «расового превосходства арийской нации».

Украина же воюет именно с русскими, и даже не со страной, а с русским народом. Со всем без исключения. Вот в эту идеологему и ложится отмена русской культуры со сносом памятников даже Пушкину, Булгакову, Бабелю. Попытки украинских деятелей «отменить» русских по всему миру. Попытки свидомых отменить даже само понятие «русский» — через коверкание слов или через использование вульгаризмов для обозначения русского народа.

А начиналось всё с цивилизованного «европейского выбора»…

Почему он заканчивается махровым, пещерным «укро» нацизмом?

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