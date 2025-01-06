 

«Коммунист не может быть рекордсменом» – лигу NHL попросили вдвое сократить число голов Овечкина

06.01.2025, 13:33, Разное
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Национальную хоккейную лигу Америки (NHL) попросили вдвое сократить число голов, забитых хоккеистом Александром Овечкиным, чтобы он не смог побить рекорд Уэйна Гретцки.

Авторы петиции считают, что «коммунист не может быть рекордсменом» и указывают на существование неоспоримых доказательств русского прохождения Овечкина. По мнению патриотично настроенных американцев, капитан Washington Capitals «очевидно состоит в коммунистической партии» и выполняет указания, поступающие из Москвы.

– Мы перестали смотреть на политические взгляды, хотя США с момента своего основания боролись с Советским Союзом. Коммунист не может быть рекордсменом, он должен убираться обратно в свою Россию. Мы перестали смотреть на происхождение, хотя ещё не было ни одного великого американца русского происхождения. Мы должны защитить честь коренного канадца Гретцки от посягательства этого русского приезжего выскочки, – говорится в обращении.

Всего за неделю число людей, подписавших петицию, увеличилось в 16 раз и составило 144 человека. Авторы полагают, что с учётом таких темпов у NHL не будет шанса проигнорировать обращение или отказать в его удовлетворении.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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