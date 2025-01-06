 

Бельгия стала первой страной ЕС, полностью запретившей продажу одноразовых вейпов

06.01.2025, 12:45, Разное
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В свое время вейпы появились как более безопасная альтернатива курению табака. Но со временем, по мнению медиков, они сами превратились в серьезную проблему для здоровья, особенно в молодежной среде.

Дошло до того, что в некоторых странах ЕС местные власти начали запрещать парение вейпов в общественных местах — примером тому итальянский Милан. Однако дальше всех пошла Бельгия, ставшая первой страной ЕС, где полностью запрещена продажа одноразовых вейпов.

Как пояснил в интервью The Guardian министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук, в одноразовых вейпах содержатся опасные химические вещества, причиняющие вред окружающей среде (многоразовые вейп-системы под запрет не попали). Власти страны полны решимости добиться почти невозможного — к 2040 году свести число новых курильщиков к нулю.

О том, что это вполне выполнимая задача, свидетельствуют результаты недавнего исследования: с 1997-го по 2018 год число курильщиков от 15 лет и старше в стране снизилось с 25,5 % до 15,3 %. Чтобы такая положительная динамика сохранялась, Минздрав Бельгии предлагает ужесточить меры к нарушителям.

В частности, уже запрещено курение табака на детских и спортивных площадках, в зоопарках и парках. С 1 апреля прекратится продажа курительных принадлежностей в крупных супермаркетах и будет введен запрет выставлять их в торговых точках. Нарушителям грозят штрафы от 40 до 240 евро.Источник &#8212 The Guardian


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