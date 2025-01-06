 

Мнение: Сюрпризы Фейсбука

06.01.2025, 11:20, Разное
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Круто! Набрел тут на обсуждение нового сериала “Первый номер”, которое запустил в качестве затравщика Михаил Козырев (бывший главный “Нашего радио”), щедро полив его дерьмом; на обсуждение первым комментатором прибежал Евгений Цыганов (главная роль в этом сериале) – возразивший экс-главреду интеллигентно в духе “По-моему, ты неправильно паяешь”, и параллельно давший пинка критику Антону Долину; Антон Долин тут же оказался тут как тут, невзначай обвинив Цыганова и весь его сериал в гомофобии, и без тени смущения признавшись, что сам сериал не смотрел; тут же в дискуссии нарисовалась Зинаида Пронченко (критикесса Коммерсанта в изгнании в Париже), упрекнувшая того же Цыганова в том, что он продался большевикам, а также опять в гомофобии. Цыганов, затравленный вдруг спевшимися Долиным и Пронченко, понял, что авторитеты ему шьют недостаточное почтение к геям, и остроумно прикрылся Высоцким, процитировав “Ты, Зин, на грубость нарываешься, всё, Зин, обидеть норовишь!”

Дальше появляются Ксения Ларина, опять Миша Козырев и все-все-все. Очень занятно посмотреть.

https://www.facebook.com/misha.kozyrev/posts/pfbid029V9nfwnHCvNaB6oosoLNaARpsCCaY7GDXJSChNYo6PzWnRdgVqubaam3NCUTcBvZl

Источник: Размышления вольного социолога


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