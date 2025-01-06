Армия КНДР осуществила первый в 2025 году пуск баллистической ракеты
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КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, пишет береговая охрана Японии. Это первые ракетные испытания Северной Кореи, зафиксированные в 2025 году.
Судя по имеющимся данным, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море.
Сведений об ущербе не поступало.
Предыдущий ракетный пуск армия КНДР осуществляла 5 ноября 2024 года.
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