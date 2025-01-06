Армия КНДР осуществила первый в 2025 году пуск баллистической ракеты

КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, пишет береговая охрана Японии. Это первые ракетные испытания Северной Кореи, зафиксированные в 2025 году.

Судя по имеющимся данным, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море.

Сведений об ущербе не поступало.

Предыдущий ракетный пуск армия КНДР осуществляла 5 ноября 2024 года.