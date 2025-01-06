 

Россияне в последний раз отпразднуют Старый Новый год

06.01.2025, 9:33, Разное
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Комитет Госдумы по оптимизации праздников объявил о прекращении празднования Старого Нового года с 2026 года. В пояснительной записке к законопроекту депутаты отметили, что два Новых года в стране — непозволительная роскошь в текущих экономических условиях.

«Мы провели тщательный анализ и выяснили, что 38% россиян до сих пор отмечают Старый Новый год, бессмысленно растрачивая праздничный потенциал в то время, как недопразднованными остаются такие замечательные даты как День России и День народного единства, тем более оба они летом», — заявил глава комитета Виталий Спиридонов.

Для борьбы с нелегальным празднованием Старого Нового года создадут специальную комиссию по выявлению подпольных застолий, культурных мероприятий и несанкционированных запусков фейерверков. Особое внимание будет уделено пресечению незаконного приготовления оливье и других праздничных блюд в период с 13 по 14 января. Парламентарии также рассматривают введение комендантского часа на два дня и ограничения на продажу алкоголя.

Успешное голосование по законопроекту состоится уже в феврале. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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