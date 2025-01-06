 

На Кубани ищут эффективную методику уборки мазута

06.01.2025, 9:30, Разное
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На Кубани сформирована команда ученых и профильных специалистов, которая займется поиском самого эффективного метода сбора и последующей переработки мазута марки М100 — того, который был выброшен в море в середине декабря прошлого года в результате крушения российских танкеров.

По словам Виктора Анисимова, который руководит Кубанским научным фондом и контролирует работу созданной рабочей группы, в первую очередь необходимо заняться определением самой эффективной методики очистки грязного песка, уже вывезенного на специальные временные площадки, и отработать возможность его возврата на побережье. Аналогичного внимания требуют каменистые, а также галечные пляжи.

Как уточняется, будут проведены испытания самых разных способов эффективной очистки, определены возможные методики обезвреживания мазутной составляющей, выполнена оценка текущего состояния побережья, воды и мазутных осадков на дне.

Еще одной задачей группы, в которую, к слову, включены более 20 ученых из Москвы, ВУЗов Краснодарского края и других регионов страны, станет составление прогноза возможного перемещения мазутных пятен на морской поверхности. Их маршрут немало зависит как от погоды, так и от подводных течений.

На фоне этого департаментом по ветеринарии Краснодарского края ведется работа по созданию единого протокола обращения с пострадавшими дикими птицами в Анапском и Темрюкском районах.

Кроме того, ведомство займется учетом пернатых, доставленных во временные центры, определит общее число добровольцев, работающих в них, выяснит, какого направления специалистов не хватает и обеспечит жильем всех, кто помогает птицам.


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