Мнение «аналитика»: О последствиях одного боя… Почему Украина проиграет всё?

К исходу третьей «военной» зимы незламність Украины дала трещину, а её зиц-президент Владимир #Зеленский окончательно поплыл кукухой, объявив себя экстрасенсом и целителем по фото. Видимо, кроме чуда им. св. Иоргена, надеяться украинцам больше не на что и не на кого.

Но проиграет #Украина не из-за отсутствия Деда Мороза в реальном мире.

Все видели, наверное… жёсткое видео с камеры украинского военнослужащего, который в честном бою один на один проиграл вчистую российскому воину Андрею Григорьеву из Якутии. Хотя поначалу все преимущества, вплоть до массогабаритных параметров, были на стороне украинца. И тут — как в капле воды…

В этом сходятся как российские, так и украинские зрители.

«В знаменитом видео борьбы украинского бойца с российским я усматриваю просто символ этого военного конфликта, — пишет вовремя сбежавший от украинской дури Алексей Арестович. — Тактикульный украинец, играющий в героя, с камерой, призванной запечатлеть его подвиг, заходит в отдельно стоящее сооружение, с фронта на противника в единственную калитку, находящуюся прямо напротив стреляющего окна. Логично получает ранение, однако, — дух и яйца есть — пытается бороться и… поражать противника через окно, маневрировать. Затем сталкивается с ним в рукопашной схватке. Где вместо того, чтобы беречь силы, непрерывно орёт, тратит дыхалку и функциональные резервы. И потом говорит “правильные” слова на камеру, видимо, подсознательно желая остаться правым и после смерти. Всё это время противник его молча режет, пуская в ход даже зубы.

И вот смотрите. Украинец — реально «ниXYZсебе чувак». Реально «с яйцами». Но демонстративное поведение + разыгрывание самому себе внушённой роли “героя” дают закономерно негативный результат. А если вместо слова “украинец” вставить #Украина, а вместо “якут” — #Россия, это и будет историей нашей войны против неё. Просто вставьте и перечитайте».

Со своей стороны, российские турбопатриоты говорят то же самое. «Как все могли заметить, российский воин вышел на бой насмерть, в котором нет места красивым стойкам и все средства хороши. Он не орал, в отличии от украинца. Он не стоял в красивой стойке. Он не звал на помощь. Он просто перегрызал врагу вены и бил ножом куда попадёт. И так до тех пор, пока противник, орущий весь бой, не попросил “оставить его”», — пишет автор одного российского Z-канала.

Сейчас мы знаем немного больше, чем «комментаторы по горячим следам». Сейчас мы знаем, что сразу же за первым боем, рукопашным, «русский якут» Андрей Тута Григорьев выдержал ещё один — против шестерых закалённых в боях солдат ВСУ. И снова вышел победителем, выведя из строя как минимум двух противников. Тут напрашивается логичный вывод: «сильнейшая в Европе» украинская #армия способна что-то реальное противопоставить российским ВС только в ситуации кратного численного превосходства. Причём это не два к одному и даже не 3-4, а 8-10 : 1, как это было в Изюме и Балаклее. Да и то не всегда.

Но вернёмся к бою.

К сожалению, ни украинские комментаторы, ни российские не идут дальше. Они совсем не задаются вопросом — почему солдат ВСУ выбрал именно этот стиль: орать националистические лозунги, пытаться «подавить» морально и физически, а затем «красиво умереть». И почему вся #Украина, считая именно это правильным, теряет свою хвалёную незламність.

А ответ прост.

Смотрите. Даже Алексей Арестович упорно называет российского воина «якутом». Хотя в иных ситуациях и он, и все украинцы смело записывают в «русские» все 200 национальностей и народностей России. Ибо даже ему болезненна и неудобна мысль о том, что украинский солдат мог проиграть какому-то «русскому». Которых украинцы вообще-то не считают ни нацией, ни людьми, а так — унтерменшами. Ну вот примерно так же чистокровные арийцы из Третьего рейха относились к славянам. И точно так же он и начали ломаться, когда увидели, как эти «недочеловеки» бьют арийскую сверхрасу.

Да, это произошло не сразу. Да, в 1941 году «арийцы» были наглы и уверены в себе, а обидное поражение под Москвой они объяснили морозами. Да, в 1942 году, провалив «контрнаступ» в результате тяжёлой и долгой битвы под Сталинградом, они винили трусость Паулюса и бездарность Ставки, но не теряли веры в победу. И только потерпев серию болезненных поражений, начиная с Курской дуги, они испытали надлом. И то многие пытались сопротивляться ещё долгие полтора года. В основном, из страха перед суровым возмездием.

Точно так же и неонацистская — или, если угодно, ультранационалистская — #Украина, где воинственное и невежественное «украинство» возведено и в культ, и в нацпроект, обречена проиграть. Хотя бы потому, что в XXI веке с его глобализацией, интернационализацией и прочими Liberté-Égalité-Fraternité нет места узко- и ультранациональным проектам. Таким, где «Украина понад усе» и «Батько наш Бандера», где мовные патрули и сносимые памятники, где чувство национального превосходства и какая-то утробная ненависть к соседу, который не раз помог, спас и вытащил из беды чисто по-братски.

Согласны?

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