 

Рупор кремлевской пропаганды: Бой за Елизаветовку и танковый капустник

06.01.2025, 6:40, Разное
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Эпические кадры ближнего боя бронетехники в Елизаветовке (Красноармейское направление).
Колонна российской бронетехники врывается в поселок и напарывается 2 танка противника, после чего начинается ближний бой на пистолетной дистанции.

Плюс не менее эпическое видео уничтожения танка ВСУ в Тернах.

В Курской области противник сегодня потерял до 25 единиц техники, включая 1 "Челленджер".

Детонация БК одного из уничтоженных танков ВСУ в Курской области.

Поражение британского танка "Челленджер".

Поражение еще одного танка ВСУ.

Поражение бронетехники противника операторами FPV спецназа Росгвардии.

Онлайн-трансляция боевых действий на Украине и в Курской области как обычно продолжается здесь – https://t.me/boris_rozhin – кому интересно, подписывайтесь.

Источник: Colonel Cassad


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