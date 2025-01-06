Рупор кремлевской пропаганды: Бой за Елизаветовку и танковый капустник

Эпические кадры ближнего боя бронетехники в Елизаветовке (Красноармейское направление).

Колонна российской бронетехники врывается в поселок и напарывается 2 танка противника, после чего начинается ближний бой на пистолетной дистанции.

Плюс не менее эпическое видео уничтожения танка ВСУ в Тернах.

В Курской области противник сегодня потерял до 25 единиц техники, включая 1 "Челленджер".

Детонация БК одного из уничтоженных танков ВСУ в Курской области.

Поражение британского танка "Челленджер".

Поражение еще одного танка ВСУ.

Поражение бронетехники противника операторами FPV спецназа Росгвардии.

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