Рупор кремлевской пропаганды: Бой за Елизаветовку и танковый капустник
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Эпические кадры ближнего боя бронетехники в Елизаветовке (Красноармейское направление).
Колонна российской бронетехники врывается в поселок и напарывается 2 танка противника, после чего начинается ближний бой на пистолетной дистанции.
Плюс не менее эпическое видео уничтожения танка ВСУ в Тернах.
В Курской области противник сегодня потерял до 25 единиц техники, включая 1 "Челленджер".
Детонация БК одного из уничтоженных танков ВСУ в Курской области.
Поражение британского танка "Челленджер".
Поражение еще одного танка ВСУ.
Поражение бронетехники противника операторами FPV спецназа Росгвардии.
Онлайн-трансляция боевых действий на Украине и в Курской области как обычно продолжается здесь – https://t.me/boris_rozhin – кому интересно, подписывайтесь.
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Источник: Colonel Cassad
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