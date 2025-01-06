 

СМИ сообщили о встрече Трампа и Мелони во Флориде

06.01.2025, 5:25, Новости дня
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Итальянские и американские СМИ сообщают о встрече избранного президента США Дональда Трампа и премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

По данным CNN, встреча должна была пройти вечером 4 января в Мар-а-Лаго (штат Флорида), в имении Трампа.

Штаб Трампа эту информацию не комментирует.

Однако агентство Bloomberg подтверждает, что Мелони в субботу вылетала в США, чтобы встретиться с Трампом.

По версии СМИ, Мелони должна была обсуждать с Трампом дело итальянской журналистки Чечилии Сала, задержанной в Иране в прошлом месяце.

На 9-10 января в Риме планируется встреча Мелони с действующим президентом США Джо Байденом.


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