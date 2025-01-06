Мнение: Невероятный Солонин

По счастью, Ютуб у меня работает, поэтому я продолжаю слушать грандиозный исторический ютуб-сериал Марка Солонина про Великую Отечественную войну. Он начитывает, никуда не торопясь, всё, что он наработал по истории ВОВ, и надо сказать, что он его рассказ полон больших и маленьких сенсаций, а интрига закручивается всё круче и круче.

Вот он перешел уже к “битве за Киев” начала войны, о том, как немцы со своими чрезвычайно куцыми силами готовились к наступлению на Киев в июле 1941. Поймал себя на том, что слушаю я нашего лучшего историка как какой-то анекдот, непонятный театр абсурда. Если “на свежачка”, то понять невозможно: о чем это рассказывает уважаемый Марк? Какая “подготовка к наступлению” у немцев?! Они что, всерьез собирались атаковать чертову тучу советских войск?? Они же уступают в танках в 7 раз, в артиллерии – чуть ли не в 10 раз, в самолетах – в 7 раз! В людях уступают… во сколько? “Всего” в 5 раз?!! И это еще и на крайне пересеченной местности, на которой обороняться в сто раз удобнее, чем нападать! Немцы что – берсерки? Или самоубийцы? Каким же ПРЕЗРЕНИЕМ к противнику должен был обладать этот самый Гот, чтобы планировать НАСТУПЛЕНИЕ? Фантастика какая-то. Я знаю исход, но слушаю как детектив, гадая – как, КАК, черт возьми, русские СУМЕЛИ проиграть, причем проиграть разгромно, оказавшись все в окружении и в плену??

Фантастика – это ваше победобесие.