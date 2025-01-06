 

Нехаммер объявил об уходе с поста канцлера Австрии

06.01.2025, 3:45, Новости дня
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Глава правительства Австрии (канцлер) Карл Нехаммер после провала трехсторонних переговоров по формированию коалиционного правительства 4 января объявил в соцсети X, что покинет посты канцлера и председателя “Австрийской народной партии” (АНП).

О своем решении Нехаммер сообщил после того, как либеральная партия NEOS (“Новая Австрия и Либеральный форум”) вышла из переговоров по формированию коалиционного правительства с АНП и “Социал-демократической партией Австрии”.

В сентябре 2024 года право-популистская “Австрийская партия свободы”заняла первое место на прошедших в Австрии парламентских выборах. “Австрийская народная партия”, возглавляемая канцлером Карлом Нехаммером, получила 26,5% – на 11% меньше, чем в прошлый раз. Социал-демократы набрали 21%, сохранив свое представительство. Поддержка “Зеленых” снизилась с 13,9% до 8%.


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