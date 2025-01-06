Рупор кремлевской пропаганды: Курская область. 05.01.2025



Курская область. 05.01.2025

По ситуации в Курской области на вечер 05.01.2025

1. Если противник и ставил серьезные задачи по приращению территориального контроля в Курской области, то сегодня он свою задачу очевидно не выполнил. Ценой больших потерь он смог пролезть через минные поля к окраинам н.п. хутор Бердин и Новосотницкий, где его наступление захлебнулось.

2. Несмотря на ряд проблем (не все было гладко) ВС РФ достойно встретили противника и нанесли ему тяжелые потери. Легкой прогулки аля первый день Курской авантюры у противника не вышло. ВСУ потеряли большое кол-во техники и личного состава.

3. При этом ВС РФ отражая накаты противника не прекратили свои атаки в направлении Малой Локни и Суджи, добившись продвижения на ряде участков.

Ресурсы противника под вечер либо молчали, либо ругали командование.

4. Дроны решают – большую часть потерь противник понес именно от дронов различных типов. Попытка обмазаться РЭБ и помешать ВС РФ активно использовать дроны если и давала какой-то профит, то недолго. Кадры объективного контроля говорят сами за себя. Дроны на оптоволокне отлично себя показывают.

5. Тем не менее, все происходившее тянет скорее на отвлекающий удар или усиленную разведку боем, которая оказалась чрезвычайно затратной, напомнив приснопамятные атаки на Пятихатки в июне 2023 года.

6. Наши войска ожидают продолжения попыток атак противника, которые определяются политической обусловленностью активности противника перед инаугурацией Трампа. Военные соображения за этими атаками безусловно есть, но они подчинены политическим целям, что в числе прочего объясняет и нерациональное расходование ценных людских и материальных ресурсов на не самом приоритетном с стратегической точки зрения направлении в условиях серьезных проблем на Донбассе.

7. В целом, день остался за нами, но расслабляться пока рано. Противник еще не пустил в дело основные силы, что он сделает обязательно до 20 января.

Спасибо бойцам и командирам за отличную работу 5 января. Мир праху тех, кто погиб сегодня сдерживая накат противника.

https://t.me/boris_rozhin/150328 – цинк (там же по ссылке продолжается онлайн-трансляция боевых действий на Украине, кому интересно, подписывайтесь)

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